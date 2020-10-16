Путин обсудил с членами Совбеза диалог с США по ДСНВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совета Федерации России вопросы о ходе дальнейшего диалога России и США по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ. Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», - сообщил пресс-секретарь журналистам.

Песков дополнил, что участники совещания также обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дополнительно обсуждались вопросы внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.