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Песков: ситуация с коронавирусом находится под контролем, несмотря на печальную статистику

Алексей Курильченко
13:08 16.10.2020
Кремль предпринимает энергичные меры, чтобы мотивировать россиян соблюдать меры безопасности.
Песков: ситуация с коронавирусом находится под контролем, несмотря на печальную статистику
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом заражения коронавирусной инфекцией в России. По его словам, в Кремле обеспокоены статистикой, но ситуация находится под контролем.

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры, с тем чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать», - сказал пресс-секретарь журналистам.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки были зарегистрированы рекордные 15 тысяч случаев заражения COVID-19. На данный момент общее число заражений составляет 1 369 313 подтвержденных случаев. Сообщается о 8 392 случаях выздоровления за сутки, 286 человек скончались.

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