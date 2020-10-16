Сотрудник МЧС второй раз за неделю спас белух на берегу Охотского моря
По уже отработанной схеме Парамонов накрыл малыша полотенцем, чтобы тот не замерз, подтянул его к маме и несколько часов оберегал до прихода прилива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Новый случай спасения белух произошел в Хабаровском крае: снова отличился сотрудник МЧС Алексей Парамонов, который помог животным.
Белухи не успели вернуться в море с отливом и остались на суше, в полутора километрах от воды. Мужчина обнаружил белуху с детенышем в том же месте, где и других млекопитающих накануне.
По уже отработанной схеме он накрыл малыша полотенцем, чтобы тот не замерз, подтянул его к маме и несколько часов оберегал до прихода прилива. Когда вода вернулась, животные смогли самостоятельно уйти в море.