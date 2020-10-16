«То, что нужно для украинского народа»: Песков об инициативах по Минским договоренностям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы реагировать на инициативы Украины по Минским договоренностям. Об этом он сказал в ответ на вопрос о возможном поднятии со стороны Украины темы гарантии безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом.

«Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что, с нашей точки зрения, очень нужно для украинского народа», - сказал Песков.

Будапештский меморандум был подписан между Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году. Согласно документу, Киев отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантию обеспечения безопасности со стороны ядерных держав.