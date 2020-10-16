В стране и мире В Белоруссии объявили Тихановскую в межгосударственный розыск Кирилл Васин Тихановскую объявили в розыск за «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии». © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. «Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», - говорится в сообщении в официальном паблике СК Белоруссии. Ранее о том, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России, сообщало ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России. Основанием для этого, по данным агентства, стала статья УК. В ведомстве пояснили, что речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между Россией и Белоруссией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика