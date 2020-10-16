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Швейцария ввела санкции из-за Крымского моста

Алексей Курильченко
13:01 16.10.2020
В санкционный список попали два физических лица и четыре российские организации.
Швейцария ввела санкции из-за Крымского моста
© Фото: Ulrich Nusko, imagebroker.com, Globallookpress

Швейцария ввела санкции в отношении российских физических лиц и предприятий, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Федеральное управление экономики внесло изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», - сообщили в швейцарском Государственном секретариате экономики. Решение Швейцарии вступило в силу с 15 октября в 19.00 по московскому времени.

Ранее Евросоюз внес в санкционный список двух физических лиц и четыре организации. В список вошли генеральный директор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и заместитель главы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Среди компаний, попавших под санкции: АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога», Крымская первая страховая компания и АО «Ленпромтранспроект».

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