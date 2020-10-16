Названа дата возобновления очных занятий в колледжах Москвы

Очные занятия для учащихся московских колледжей возобновляются с 19 октября. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«С 19 октября для учащихся колледжей возобновляются занятия в очном формате», - говорится в сообщении оперштаба на странице «ВКонтакте».

Также отмечается, что с 19 октября в очной форме будут проводиться уроки для учащихся 1-5 классов, ученики 6-11 классов будут две недели заниматься дистанционно.

При этом в начальной школе весь класс по желанию родителей может также учиться дистанционно. Помимо прочего, разблокируют транспортные карты младшеклассников, а карты учащихся 6-11 классов по-прежнему останутся заблокированными.