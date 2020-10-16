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Система пропусков в московские клубы будет запущена в понедельник

Алексей Курильченко
12:38 16.10.2020
QR-коды для регистрации посетителей уже получили 200 ночных заведений.
Система пропусков в московские клубы будет запущена в понедельник
© Фото: Андрей Рудаков, РИА Новости

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал о принципе работы системы регистрации для входа в ночные заведения Москвы. Чек-ины заработают в понедельник, 19 октября, в полдень. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В оперштабе напоминают, что для входа в заведение необходимо пройти регистрацию - система будет работать круглосуточно. Регистрацию обязаны проходить как посетители, так и работники заведений.

«Если сотрудник заведения приходит на работу в 12.00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17.30, он также обязан пройти регистрацию», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доступ в ночные заведения столицы в условиях пандемии коронавируса будет доступен только при условии регистрации с помощью QR-кода или SMS. В список заведений входят ночные клубы, бары, дискотеки и аналогичные развлекательные места. На данный момент специальные регистрационные QR-коды получили более 200 ночных заведений Москвы. По информации властей, после получения кода его необходимо распечатать и разместить при входе в заведение.

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