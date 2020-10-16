«Тинькофф Банк» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»

В TCS Group, головной структуре «Тинькофф Банка», объявили об отказе от сделки с «Яндексом».

«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером “Тинькофф”, стороны договорились не совершать сделку», - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что «Тинькофф» надеется продолжить сотрудничество с «Яндексом» в рамках текущих и будущих проектов.

Ранее известный банкир Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» пока обсуждается. И это скорее будет слияние, а не продажа. Он подчеркнул, что остается в «Тинькофф Банке» и продолжит им заниматься.

До этого сообщалось, что «Яндекс» якобы сумел договориться о покупке с головной структурой банка «Тинькофф» TCS Group. Предположительная сумма сделки, как сообщали СМИ, оценивалась в 5,48 миллиарда долларов. Сообщалось, что речь шла о покупке 100% акций банка.