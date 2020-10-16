Обвиненный властями США россиянин Бойко отказался от сделки со следствием

На территории Соединенных Штатов задержали российского гражданина Максима Бойко по подозрению в кибермошенничестве. По версии министерства юстиций США, он вместе с группой лиц принимал участие в деятельности трансграничной преступной сети QQAAZZ.

Как указывает ведомство, данная сеть занималась отмыванием денег, вырученных нелегальными методами, тем также самым производя нелицензированные финансовые операции.

Россиянин был взят под стражу несколько месяцев назад, в марте 2020 года, однако о его задержании стало известно значительно позже. Ранее, в 2019 году, американские власти уже инициировали расследование деятельности QQAAZZ. Утверждается, что организация произвела множество многомиллионных операций, начиная с 2016 года.

Адвокат задержанного Аркадий Бух указал, что в настоящий момент процесс находится на предварительной стадии. В связи с распространением коронавирусной инфекции дело дополнительно затягивается.

«Скорее всего мы смотрим на 2021 год», - цитируют его РИА Новости.

Защитник отметил, что с Бойко по видеосвязи можно переговариваться практически ежедневно. На условия содержания жалоб от 30-летнего мужчины не поступало.

Россиянину было предложено заключить сделку со следствием, однако он уверенно отказался от сотрудничества с прокуратурой и не признает свою вину по предъявленным статьям.

Ранее американский суд объявил российского гражданина Евгения Никулина, обвиненного в нескольких киберпреступлениях, виновным по части пунктов, приговорив его к семи годами заключения. Четыре из них Никулин уже отсидел за время следствия.