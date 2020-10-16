В России зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией зафиксировал рекордное число заражений за сутки. По данным на 16 октября, число подтвержденных случаев заражения за сутки возросло на 15 150.

В относительном выражении прирост заболеваемости вырос на 1,1%. На данный момент общее число заражений составляет 1 369 313 подтвержденных случаев.

В Москве число заразившихся COVID-19 возросло на 5 049 - в относительном выражении суточный прирост составил 1,45%.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением находится 292 893 человека, за сутки выздоровело 8 392 человека, сообщается о 286 летальных исходах.