В Москву прибыли 12 колоколов для звонницы Спасской башни

Из Воронежа в Москву доставили 12 колоколов, которые появятся на звоннице Спасской башни. Мастера трудились над их созданием целый год.

Их отливали из особого сплава, который позволяет добиться идеального звука. Самый маленький колокол весит 36 килограммов, а самый большой - 850.

Чтобы довезти колокола до столицы, в автофургоне установили специальные крепления. Совсем скоро специалисты приступят к установке, и колокола зазвонят в центре Москвы.