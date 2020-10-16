Кузнецова рассказала о развитии института государственных нянь

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поделилась в эксклюзивном интервью «Звезде» информацией о том, как развивается в России инициатива о социальных нянях. Уполномоченный по правам ребенка заявила, что вопрос поддержки одиноких матерей и многодетных семей - один из самых важных на данный момент.

«Мы планомерно добиваемся реализации такого предложения, как социальная няня. Обученная и проверенная, без рисков, которая является носителем определенных компетенций, которые помогли бы воспитывать ребенка и с особенностями развития, и детей разных возрастных групп, если нет возможности отдать, например, в садик или ясли и решить иначе вопросы. Сопровождение на определенный период, когда мама могла бы как раз не прерывать свой трудовой стаж», - поделилась Кузнецова.

Подобную помощь она назвала бесценной. В качестве позитивного примера развития инициативы омбудсмен привела российский регион, Кострому. По ее словам, там малообеспеченным семьям уже предоставляется бесплатная государственная няня. В том числе жители региона могут воспользоваться услугой даже и в том случае, когда способны ее оплатить и просто хотят получить квалифицированного обученного специалиста.

«Удалось добиться следующего - сейчас принят профстандарт Министерством труда и социальной защиты. Это замечательно, но не сделан следующий шаг, чтобы эта няня вошла у нас, например, в 402-й Федеральный закон. Мы считаем, что это было бы правильным решением, особенно когда так остро стоит вопрос о демографической ситуации в стране», - подытожила Кузнецова.

Напомним, впервые об институте государственных нянь омбудсмен заговорила еще в 2017 году. Тогда она отметила, что подобная необходимость определенно существует, а государственные няни будут выполнять роль социальных работников с подтвержденной квалификацией.