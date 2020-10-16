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До конца 2020 года Google запустит индикатор загруженности магазинов

Алексей Курильченко
12:15 16.10.2020
Определитель загруженности локаций будет встроен в сервис Google Maps.
До конца 2020 года Google запустит индикатор загруженности магазинов
© Фото: Richard B. Levine, imago stock&people, Globallookpress

Глава отдела поиска корпорации Google Прабхакар Рагхаван рассказал об обновлении сервиса Google Maps. По словам сотрудника компании, в приложении появится система определения загруженности локаций, работающая в реальном времени. Раньше карта показывала лишь недельную статистику, отметил Рагхаван.

Представители компании сообщают, что новая функция будет запущена до конца 2020 года. Онлайн-индикатор позволит пользователям лучше оценивать ситуацию и по возможности избегать скоплений людей. Таким образом, в Google рассчитывают сократить число заражений коронавирусной инфекцией.

Помимо магазинов и ресторанов индикатор сможет сообщать о количестве людей на открытых локациях, таких как парки и пляжи. Также в базу данных будет добавлена информация о предусмотренных в определенном заведении мерах безопасности: требуется ли бронировать места, носить маски внутри заведения, будет ли персонал измерять температуру тела посетителей.

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