До конца 2020 года Google запустит индикатор загруженности магазинов

Глава отдела поиска корпорации Google Прабхакар Рагхаван рассказал об обновлении сервиса Google Maps. По словам сотрудника компании, в приложении появится система определения загруженности локаций, работающая в реальном времени. Раньше карта показывала лишь недельную статистику, отметил Рагхаван.

Представители компании сообщают, что новая функция будет запущена до конца 2020 года. Онлайн-индикатор позволит пользователям лучше оценивать ситуацию и по возможности избегать скоплений людей. Таким образом, в Google рассчитывают сократить число заражений коронавирусной инфекцией.

Помимо магазинов и ресторанов индикатор сможет сообщать о количестве людей на открытых локациях, таких как парки и пляжи. Также в базу данных будет добавлена информация о предусмотренных в определенном заведении мерах безопасности: требуется ли бронировать места, носить маски внутри заведения, будет ли персонал измерять температуру тела посетителей.