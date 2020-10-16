МКС: склеивание трещины пленкой сократило утечку воздуха вдвое

Экипаж Международной космической станции сообщил о ходе ремонта трещины в промежуточной камере модуля «Звезда», которая стала причиной утечки воздуха. Сообщается, что для ремонта была использована пленка, - скорость утечки сократилась вдвое.

Согласно информации из переговоров космонавта Анатолия Иванишина со специалистами Центра управления полетов, скорость утечки на данный момент составляет примерно четыре миллиметра ртутного столба в час. Давление на станции - 681 миллиметр ртутного столба. Для нормализации общего давления на станции было принято решение закрыть люк модуля «Звезда». Об этом пишет агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трещину в модуле космонавты обнаружили с помощью чайного пакетика. В Центре управления полетами предложили создать «пузырь» из поролона вокруг места утечки. В Роскосмосе подчеркнули, что утечка воздуха не угрожает жизни экипажа.