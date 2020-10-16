В Сбербанке раскрыли новую схему обмана клиентов мошенниками

В Сбербанке рассказали о новой схеме обмана клиентов мошенниками – им звонят якобы из прокуратуры и убеждают перевести деньги на «специальный счет».

Отмечается, что злоумышленник сообщает о том, что в отношении представителей банка якобы ведется расследование, и, в «доказательство» своих слов, заверяет, что на следующий день клиенту позвонят «из прокуратуры».

«Затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику», - рассказали РИА Новости в Сбербанке.

Ранее россиян предупредили о новых способах мошенничества с участием «полиции» и «сотрудников ЖКХ». Эксперты дали советы, как не стать жертвой злоумышленников, играющих на доверии граждан.