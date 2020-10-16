«Они в ней души не чают»: Кузнецова рассказала о новых родителях «девочки-маугли» Любы

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» ответила на множество важнейших вопросов, касающихся российского института семьи. Одной из тем, которые были подняты, оказалась проблема так называемых «детей-маугли», оказывающихся в неприспособленных для жизни условиях. Они не ходят в сады, кружки или школы.

Отвечая на вопрос о том, почему органы опеки зачастую не замечают вовремя подобные ситуации, Кузнецова вспомнила про «девочку-маугли» Любу, которую годом ранее обнаружили в одной из московских квартир.

«Она не умела сидеть на руках, когда берешь ее на руки, она не понимала, что делать. Одновременно с этим она легко увлекалась какими-то игрушками, видно было, что она этого хочет, что она открыта этому миру. Но жила она в жутчайших условиях. Да, хочу сказать, что сейчас у нее все хорошо, у этой девочки», - вспомнила омбудсмен.

По словам Кузнецовой, в настоящий момент у Любы хорошие родители с психологическим образованием, а сама она уже не только говорит, но и поет, танцует и ходит в детский сад. При этом Кузнецова с сожалением признала, что ситуаций с менее позитивным, чем у Любы, итогом остается все еще достаточное количество.

Напомним, в 2019 году пятилетнюю «девочку-маугли» нашли в груде мусора в захламленной квартире в Москве. После изъятия ребенка из семьи, Кузнецова навещала ее в больнице.