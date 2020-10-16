За сутки в России проведено более полумиллиона тестов на COVID-19

В России за последние сутки проведено 502 тысячи тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 292 893 человека, за сутки выздоровели 8 392 человека, сообщается о 286 летальных исходах.

Также на сайте опубликована информация Минпромторга о потреблении медицинских масок. На данный момент потребность в масках в России достигает девяти миллионов штук в сутки. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что средств индивидуальной защиты хватит на всех - российские предприятия выпускают 8,5-9 миллионов масок в сутки, работая вполовину своей максимальной мощности.

Также сообщается, что Минпромторг в полном объеме поставил в регионы России аппараты искусственной вентиляции легких в соответствии с потребностью Минздрава в рамках госконтракта.