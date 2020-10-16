Дональд Трамп назвал себя вторым по популярности после Христа

Президент США Дональд Трамп заявил, что является второй по популярности личностью после Иисуса Христа. Об этом сообщает издание The Independent.

«На днях кто-то сказал мне: "Ты самый знаменитый человек в мире". Я ответил: "Нет, не я". Тогда они спросили: "Кто же более знаменит?" "Иисус Христос", - ответил я», - заявил американский лидер.

Отмечается, что реальный рейтинг президента внутри США не так и высок. По данным американского издания, Трампа поддерживают менее половины американцев.

Свое заявление американский президент озвучил во время выступления в Северной Каролине. Этот восточный штат считается одним из самых религиозных и консервативных в стране. Большая часть жителей штата поддерживает Трампа. Аудитория встретила высказывание президента положительно.