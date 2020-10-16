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Дональд Трамп назвал себя вторым по популярности после Христа

Алексей Курильченко
10:12 16.10.2020
При этом реальный рейтинг президента не так уж и высок, считает The Independent.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ken Cedeno, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что является второй по популярности личностью после Иисуса Христа. Об этом сообщает издание The Independent.

«На днях кто-то сказал мне: "Ты самый знаменитый человек в мире". Я ответил: "Нет, не я". Тогда они спросили: "Кто же более знаменит?" "Иисус Христос", - ответил я», - заявил американский лидер.

Отмечается, что реальный рейтинг президента внутри США не так и высок. По данным американского издания, Трампа поддерживают менее половины американцев.

Свое заявление американский президент озвучил во время выступления в Северной Каролине. Этот восточный штат считается одним из самых религиозных и консервативных в стране. Большая часть жителей штата поддерживает Трампа. Аудитория встретила высказывание президента положительно.

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