МИД Киргизии сделал заявление относительно международных обязательств страны

Киргизия планирует строго придерживаться выполнения всех достигнутых ранее соглашений и имеющихся международных обязательств. Такое заявление было сделано Министерством иностранных дел Республики после перемен, произошедших в государственном руководстве.

МИД Киргизии также выразил благодарность международному сообществу и в частности странам-партнерам, а также международным организациям за поддержку в «тяжелые для страны и народа дни».

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Республике отдельно отметили, что сделают все необходимое для безопасности граждан иностранных государств, находящихся на территории Киргизии.

Ранее премьер Кыргызстана, утвержденный на должность 10 октября текущего года, указал, что Россия является главным стратегическим партнером страны и останется им в будущем.