Глава комитета здравоохранения Циндао был уволен после 12 случаев заражения COVID-19 в городе

Власти китайского города Циндао, расположенного в восточной провинции Шаньдун, заявили о готовности провести массовые тестирования на COVID-19 в 9,5-миллионном городе. Поводом для тестов послужило обнаружение 12 новых случаев заражения коронавирусом 12 октября. Представители городского комитета по здравоохранению сообщают, что намерены провести тесты за пять дней.

Также власти города сообщили, что после обнаружения заражений своих постов лишились главный врач одной из больниц города и глава комитета здравоохранения - в их отношении ведется проверка.

В городе объявлен режим экстренного реагирования на эпидемическую обстановку, власти направляют на помощь врачам дополнительных специалистов. За весь период эпидемии в Китае выявлено более 85 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 80714 человек, 4634 умерли.