В стране и мире Назван «самый заразный» предмет в офисе Кирилл Васин Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали сотрудникам офисов отказаться от рукопожатий, соблюдать дистанцию, содержать рабочее место в чистоте, проводить регулярную дезинфекцию предметов, проветривать помещение. © Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress Клавиатура названа самым опасным предметом в офисе с точки зрения распространения бактерий, инфекций и вирусов, включая COVID-19. Такого мнения придерживается главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина. «Компьютерная клавиатура - это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», - приводит РИА Новости слова специалиста. Ранее в Роспотребнадзоре напомнили сотрудникам офисов о правилах безопасного поведения на рабочем месте на фоне распространения COVID-19. К примеру, рекомендовано отказаться от рукопожатий, соблюдать дистанцию, содержать рабочее место в чистоте, проводить регулярную дезинфекцию предметов, проветривать помещение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика