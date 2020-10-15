Волонтеры Санкт-Петербурга готовы оказать помощь больным коронавирусом

Во временном госпитале, расположенном в выставочном комплексе «Ленэкспо», приступили к работе волонтеры. Добровольцы будут помогать медработникам ухаживать за больными коронавирусом. Сообщается, что 45 студентов-старшекурсников уже прошли необходимую подготовку и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми.

По словам самих волонтеров, им приходится не только оказывать медицинскую, но и психологическую помощь - некоторым пациентам в ходе прохождения лечения не хватает простого человеческого общения.

«Мы также можем побеседовать о чем-либо, вообще на абсолютно любые темы. Также мы можем оказать помощь в плане профилактики пролежней, кому требуется. Также мы выполняем с ними дыхательную гимнастику, активные и пассивные упражнения, помогаем санитарам в развозке еды» - рассказала студентка 6-го курса медицинского ВУЗа Ирина Кузнецова.

Девушка также считает, сейчас психологическая поддержка нужна не только пациентам, но и медицинскому персоналу - волонтеры готовы ее оказать.