Рабочая группа по поправкам рассмотрит президентские законы по Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ в пятницу рассмотрит пакет президентских законов. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию соберется на свое заседание в пятницу, чтобы рассмотреть пакет президентских законов о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре до второго чтения в Госдуме», - приводит РИА Новости слова Клишаса.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил официальных представителей главы государства при рассмотрении законопроекта о Государственном Совете. Отмечается, что Клишас, Крашенинников и Хабриева будут представлять президента при рассмотрении в Госдуме изменений в ряд законодательных актов в части недопущения применения правил международных договоров России в истолковании, противоречащим Конституции.