Баку отрицает присутствие наемников в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал заявление об использовании наемных солдат в Нагорном Карабахе. По его мнению, ни одна страна не предоставила веских доказательств.

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли» — сообщил президент в интервью телеканалу France 24.

Ранее президент Армении объявил всеобщую мобилизацию в стране, заявив, что Турция оказывает активную поддержку силам Азербайджана. Источники в сирийской оппозиции сообщили, что Анкара намерена перебросить в зону конфликта группу сирийских наемников. По данным источника агентства РИА Новости, боевики якобы заключили контракт сроком на полгода.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отрицает информацию о наемниках в Нагорном Карабахе - по его словам, у сирийцев «есть дела на собственных территориях». Ранее сообщалось, что Турция открыто заявляла о намерении оказывать поддержку Азербайджану на фоне обострения конфликта.