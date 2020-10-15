Патологоанатом описала, как COVID-19 влияет на органы зараженных

Главный патологоанатом Иркутской областной клинической больницы Людмила Гришина описала, как коронавирус влияет на органы зараженных людей, к примеру, на легкие.

По ее словам, возникает массивный отек, могут быть нарушения микроциркуляции, вызывающие кровоизлияние.

«Сегодня было вскрытие - совершенно здоровый человек соматически. Сердце, печень - все прекрасно. Но легкие по полтора килограмма», - передает слова специалиста ГТРК «Иркутск».

Также отмечается, что вирус иногда поражает все ткани и органы человека. В таком случае, когда человек умирает, его тело помещают в специальный пакет.

Ранее врач оценил вероятность развития инфаркта на фоне коронавируса. Как отметил израильский иммунолог профессор Яков Беркун, вирус может вызвать новые осложнения.