Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился с предпринимателями в Южно-Сахалинске

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 15 октября впервые за 20 лет посетил Южно-Сахалинск. В рамках рабочей поездки он встретился с представителями местного бизнес-сообщества.

В ходе встречи остро прозвучали обращения предпринимателей об административных барьерах для бизнеса, уклонении муниципальных заказчиков от оплаты оказанных по договору услуг, незаконных проверках, неправомерном отказе в предоставлении земельного участка. Также были высказаны предложения о совершенствовании контроля за оборотом водных биоресурсов и механизмов привлечения инвестиций.

Генпрокурор России поручил подчиненным незамедлительно разобраться в каждой проблеме и ее причинах, дать оценку законности действий должностных лиц.

Игорь Краснов отметил, что Сахалинская область – крайний рубеж нашей страны, где создание благоприятных условий для бизнеса – важнейший элемент развития экономики. Он рассказал, что обратился в Правительство Российской Федерации с предложением о продлении моратория на плановые проверки, который уже избавил сотни тысяч предприятий от избыточного контроля. Это положительно скажется на экономическом положении предпринимателей, считает Генпрокурор России.