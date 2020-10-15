В Госдуме предложили не взимать НДС на продукты при доставке на время ограничений из-за COVID-19

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, в котором предложил на время ограничений из-за коронавируса не взимать НДС за продукты, которые граждане заказывают при помощи сервисов доставки.

Власов отмечает, что данный шаг позволит дополнительно мотивировать людей соблюдать ограничения и оставаться дома за счет снижения стоимости продуктов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер», - передает RT текст письма.

Ранее Власов выступил с предложением к Роспотребнадзору выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках просроченные продукты, 50% штрафа, выписанного магазину за нарушение.