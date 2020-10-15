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В Петербурге разыскивают суррогатную мать младенца, тело которого накануне обнаружили в съемной квартире

Роман Закурдаев
Кирилл Васин
08:18 15.10.2020
Теперь все чаще говорят о пересмотре российского законодательства в сфере суррогатного материнства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге разыскивают суррогатную мать младенца, тело которого накануне обнаружили в съемной квартире.  Мальчик был рожден чуть больше месяца назад по заказу гражданина Китая, но из-за закрытых границ забрать его биологический отец не смог.

В квартире под присмотром няни находились двое младенцев, которые родились по программе суррогатного материнства. Биологическим отцом стал мужчина из Китая. У умершего мальчика была сводная сестра, всего на месяц старше. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, у ребенка были  проблемы со здоровьем. А именно – острая почечная недостаточность. Это и могло стать причиной смерти.

«Ребенок был рожден суррогатной мамой для одинокого отца и передан петербургским агентством по доверенности китайскому представителю. На сегодняшний день у данной компании остается еще семь малышей», - отметил начальник отдела по связям с общественностью аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.

Но где эти дети и в безопасности ли они - неизвестно. Обычно агентства-посредники, услугами которых для поиска суррогатных мам пользуются иностранцы, тщательно скрывают всю информацию.

За последнюю неделю - это уже вторая смерть младенца, рожденного от суррогатной матери. Обе трагедии случились при схожих обстоятельствах. В городе Коммунар под Санкт-Петербургом также внезапно умер пятимесячный ребенок, который находился под присмотром няни. У него остановилось сердце.

В обоих случаях фигурируют биологические родители из Китая. Услуги суррогатного материнства, которые предлагают в России, у жителей Поднебесной популярны. Однако пандемия и закрытые границы не позволяют им прилететь и забрать новорожденных, вот младенцы и остаются под присмотром специальных агентств.

«Те агентства, которые показали, как они работают, к ним вопросов нет. Если это какая-то в полутени находящаяся контора,  уверенности, что она обеспечит безопасность ребенка, нет», - отметила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге  Анна Митянина.

Теперь все чаще говорят о пересмотре российского законодательства в сфере суррогатного материнства.

«Налицо очевидная манипуляция купли-продажи, где товар – дети. Разрешить суррогатное материнство, но исключить финансовый механизм», - заявила почетный профессор РНИМУ им. Н.Н. Пирогова Ирина Силуянова.

Что касается гибели мальчика в Приморском районе Петербурга - следователи сейчас пытаются найти его суррогатную мать. Их интересует состояние ее здоровья. Возможно, только после этого они смогут установить точную причину смерти мальчика.

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