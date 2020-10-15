В стране и мире Коронавирус В Минпромторге рассказали, будут ли закрывать предприятия сервиса и торговли из-за COVID-19 Кирилл Васин Ранее Мантуров заявил, что РФ выйдет на максимум по выпуску вакцины от COVID-19 к февралю 2021 года. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что предприятия сервиса и торговли могут продолжить работу, если они соблюдают требования Роспотребнадзора. «Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», - приводит ТАСС слова Мантурова. Ранее Мантуров заявил, что РФ выйдет на максимум по выпуску вакцины от COVID-19 к февралю 2021 года. Он добавил, что на каждом из этапов после производства препарат должен будет пройти необходимые исследования для выпуска в оборот. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика