Опасные поверхности: названы основные материальные «переносчики» COVID-19

Роспотребнадзор рекомендует гражданам отказаться от использования наличных денег. По данным ведомства, бумажные купюры и монеты могут быть одним из основных источников распространения COVID. А еще специалисты подсчитали - мытье рук снижает риск заражения на 36%. Ведь коронавирус можно подцепить повсюду - за что ни возьмись.

Так, к примеру, австралийские ученые провели исследования и выяснили, что COVID-19 живет на разных поверхностях гораздо дольше, чем предполагали. И если к дезинфекции рук мы уже привыкли, то предметы обрабатываем не всегда. В лидерах по сохранению вируса – смартфон, на котором инфекция при 20 градусах тепла может продержаться около месяца.

«Практически на поверхностях вирус может находиться до 28 дней, и его наибольшая активность его может проявляться в течение семи дней», - сообщил клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Вирус вокруг нас – в частицах, переносимых по воздуху, он остается более трех часов. Поэтому так важно носить маски.

Металлические, алюминиевые и стальные поверхности, а также бумага места, где коронавирусу неплохо живется. Сейчас в общественных пространствах все ручки и перила дезинфицируют несколько раз в день, но пренебрегать уже знакомым всем правилом - не прикасаться к лицу, все же не стоит.

Чемоданы – еще один источник притяжения COVID-19. Вирус проникает в ткань и через нее может добраться до ваших рук. А еще купюры, пластиковые бутылки, тележки в магазинах. Лучше касаться этих вещей в перчатках. Главный способ передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку – это передача при чихании, кашле и разговоре.

«Наибольшую опасность, конечно, представляют публичные места. Там, где много людей, особенно это замкнутые пространства. Там может оказаться достаточно выраженная циркуляция вируса, и в таких местах наибольший риск передачи вируса и попадание его на поверхность», - объяснил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Если игнорировать предписания, распространение COVID-19 может ускориться. Поэтому дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от каждого из нас.