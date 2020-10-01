Опухоль весом в 15 кг удалили пациентке в подмосковной больнице

Специалисты подмосковного онкологического диспансера в Балашихе провели операцию по удалению пенсионерке 15-килограммового новообразования. Соответствующую информацию разместили на сайте областного Минздрава.

Врачи пришли к выводу, что развившаяся у 64-летней женщины опухоль сместила органы брюшной полости вправо. Даже левая почка оказалась с противоположной стороны от естественного расположения. На своем месте осталась лишь печень пациентки, которую фиксировали кровеносные сосуды.

Метастаз у опухоли, несмотря на внушительные размеры, не обнаружилось. Вся операция по удалению новообразования заняла три часа и прошла успешно.

В настоящий момент женщина чувствует себя хорошо и продолжает проходить курс лечения под руководством медицинских специалистов.