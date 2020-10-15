В Липецкой области временно прекратят плановую медицинскую помощь из-за COVID-19

В Липецкой области прекращают плановую медицинскую помощь. В регионе усложнилась эпидемиологическая обстановка, при этом не меньше четверти врачей сами находятся на больничном.

Работать с пациентами зараженными COVID-19, некому.

Власти региона приняли решение с понедельника перераспределить ресурсы - врачей мобилизуют на борьбу с коронавирусом, направят в инфекционные больницы. В обычном режиме продолжат работу только кардиологические, онкологические отделения и отделения гемодиализа.

Ситуация с заболеваемостью в России продолжает ухудшаться. За минувшие сутки было выявлено больше 14 200 новых случаев заражения.

Во Франции, где уже объявлена вторая волна, ежедневно фиксируют больше 20 000 заболевших, и около 200 из них сразу попадают в реанимации. Эммануэль Макрон обратился к нации и объявил о введении комендантского часа в целом ряде крупных городов.

На ближайший месяц от ночной жизни откажутся Париж, Лион, Марсель. Передвигаться на транспорте после 21.00 по местному времени можно будет только по пропускам, иначе - штраф. По словам Макрона, жить с вирусом Франции придется как минимум до следующего лета.