Отказавшаяся надеть маску женщина на полтора часа парализовала Театр на Таганке

Московский театр на Таганке на полтора часа отложил спектакль из-за зрительницы без маски. Девушка, пришедшая на мюзикл «Суини Тодд, цирюльник с Флит-Стрит», наотрез отказывалась надеть средство индивидуальной защиты, несмотря на долгие уговоры других посетителей.

К нарушительнице даже вышел лично режиссер спектакля, но и это не помогло. В итоге пришлось вызвать полицию. Девушку под аплодисменты вывели из зала.

По правилам Роспотребнадзора, все зрители во время представления должны быть в масках, чтобы можно было начать спектакль. В театре уже сообщили, что не будут возвращать девушке деньги за билет.

Ранее власти Москвы обратились к руководству городских театров с просьбой пересмотреть репертуар и не ставить спектакли с актерами старше 65 лет ради их безопасности в период пандемии.