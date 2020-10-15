Военные инженеры РФ и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористов

На территории Сирии силами местных и российских военных инженеров был произведен взрыв бывшего подземного убежища запрещенной в РФ группировки боевиков «Джебхат ан-Нусра»*.

В период военных действий там располагался пункт командования террористического формирования. Перед исследованием пещеры изнутри ее территория была осмотрена саперами на предмет оставленных мин.

«Было много замаскированных мин. Мы их сняли - и сейчас там чисто», - рассказал о ходе операции замначальника инженерной службы полка спецназначения ВС Сирии Усама Муса.

После произведенного осмотра входы в убежище решили заблокировать с помощью подрыва, чтобы не дать возможность все еще действующим в регионе террористам воспользоваться пещерой вновь.

Завалить входы удалось с помощью сразу двух зарядов, в которых была применена как армейская взрывчатка, так и ранее принадлежавшие боевиками взрывные устройства.

Ранее на территории сирийского Алеппо возобновила работу крупная фабрика, которая была практически полностью разрушена террористами за время боевых действий в стране.

* - запрещенная в РФ террористическая группировка.