На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят миллиард рублей

Один миллиард рублей выделит федеральный центр на первоочередные работы по реконструкции Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Соответствующую информацию сообщил прессе заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ускорить ремонт старейшего в России музыкального учебного заведения поручил Владимир Путин. Глава государства неоднократно обращал внимание на этот объект-долгострой. Решение о капремонте здания постройки XIX века было принято еще восемь лет назад, однако процесс затянулся.

В марте этого года президент поручил принять экстренные меры и в кратчайшие сроки возобновить реставрацию. Противоаварийные работы уже проведены. К процессу подключился Минстрой. Одна из главных задач - сохранить уникальные акустические качества Большого зала Консерватории.