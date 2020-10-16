Здесь живут только тени: как выглядит знаменитый город-призрак Вароша спустя 46 лет

Закрытый почти пол века назад один из главных курортов Кипра - Вароша - вновь открылся для посещения туристам 8 октября 2020 года. О том, как сейчас выглядят кварталы главного курорта Кипра 1970-х в комментарии «Звезде» показала жительница Северного Кипра Наталья Латыпова.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На данный момент доступ разрешен, но с определенными ограничениями - запрещено входить в помещения, покидать дороги и оцепленные участки. Данная мера действует в целях безопасности, так как в городе-призраке есть вероятность обрушения.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На кадрах хорошо видно, что жилые дома сильно повреждены - выбиты стекла, отсутствует часть облицовки. В некоторых из зданий просматриваются элементы бытового интерьера, что свидетельствует о том, что жилище покидали внезапно.

«В начале 1970-х годов этот город пользовался большим успехом у знаменитостей, таких как Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор», - отмечает Латыпова.

Закрытие Вороши произошло после попытки государственного переворота в 1974 году, когда на остров пришли силы Турции.