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«Люди требуют роспуска парламента»: эксперт о протестующих в Киргизии

Валентина Пескова
23:12 15.10.2020
По закону власть после отставки президента страны переходит к спикеру парламента, но его кандидатура также не устраивает оппозиционные силы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Участники митинга оппозиции в Киргизии не остались удовлетворены тем, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков просто ушел в отставку. По закону после отставки главы государства, власть должна перейти к спикеру парламента, но и его кандидатура не устраивает протестующих.

После официального заявления Сооронбая Жээнбекова о принятом им решении покинуть свой пост, ситуация у гостиницы Иссык-Куль, где протестующие дожидались этого объявления, не поменялась. Люди не разошлись и продолжили .

«По закону исполняющим обязанности становится спикер парламента Канат Исаев. Однако люди, которые собрались у гостиницы, требовали и его отставки тоже. И роспуска парламента. Они требуют, чтобы премьер-министр стал исполняющим обязанности президента», - сообщил шеф-редактор Sputnik Кыргызстан Эркин Алымбеков.

В киргизском МИДе отметили, что ситуация в стране вернулась в правовое поле и постепенно стабилизируется. Участники митинга  позже переместились к Дому правительства, но выражали свои протесты мирно.

Позднее стало известно, что спикер парламента Канатбек Исаев выполнил требования оппозиции и тоже подал в отставку. Обязанности президента страны полностью перешли к главе кабинета министров Киргизии Садыру Жапарову.

Журналисты киргизских СМИ подметили, что в их стране с момента обретения независимости сменилось уже пять президентов. Все бывшие главы государства уходили со своего поста в 61 год. Именно столько сейчас и Сооронбаю Жээнбекову.

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