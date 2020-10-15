СК РФ проверяет информацию об отравлении школьников в Липецке

Следователи СК РФ организовали доследственную проверку после сообщений СМИ о плохом самочувствии детей в школе № 42 города Липецка. Родители учащихся рассказали местным журналистам, что у их детей появились характерные для отравления симптомы, говорится на сайте СУ СК РФ по Липецкой области.

«Из сообщений следует, что у нескольких школьников после возвращения с уроков начались характерные для отравления симптомы - тошнота и рвота. Причиной плохого самочувствия могло стать питание в школьной столовой», - говорится в сообщении.

Напомним, подобная ситуация произошла в Махачкале. Там сейчас закрыты на несколько дней детские сады, после того, как у более 70 дошкольников было зафиксировано отравление. Большей части воспитанников потребовалась срочная госпитализация в связи с сильной интоксикацией организма, вызванной кишечной инфекцией.