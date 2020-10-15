Под Красноярском вспыхнул психоневрологический диспансер
Огонь успел распространиться на территорию площадью 700 квадратных метров.
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В городе Лесосибирске, располагающемся на территории Красноярского края, загорелось здание психоневрологического диспансера.
Соответствующую информацию сообщили в МЧС России. По имеющимся данным, площадь пожара составила более 700 квадратных метров.
Пострадавших в результате возгорания не зарегистрировано. В настоящее время подробности случившегося уточняются.