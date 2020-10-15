В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки на территории Москвы от коронавирусной инфекции скончались 54 человека. Все пациенты были протестированы на заражение COVID-19. У них также была диагностирована пневмония.

Соответствующие данные сообщает столичных Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Жителей города настоятельно просят не заниматься самолечением при обнаружении у себя даже легких симптомов ОРВИ и обратиться за консультацией врача.

Ранее власти Подмосковья заявили, что в связи с распространением заболевания в регионе будут усилены противоэпидемические меры. С 00.00 до 08.00 посещение развлекательных заведений временно будет под запретом.