Ростуризм запустил в РФ второй этап продаж туров с кэшбеком

С этой среды в РФ стартовал второй этап продажи туристических путевок с кешбэком. В рамках программы возможно будет купить тур на период до 10 января текущего года. Сама продажа продлится до 5 декабря 2020.

Для россиян было разработано более 1,5 миллионов вариантов отдыха на осень и зиму. О разнообразных возможностях, которые предлагают отечественные туроператоры, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«В России есть все: от теплой, комфортной зимы на юге, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи, еще можно плавать в море, а в Мурманской области - уже увидеть Северное сияние и первый снег», - описала она.

В связи с пожеланиями, высказанными гражданами во время прошлого этапа акции, в путешествие можно будет направиться на две ночи, тогда как ранее минимальная длительность составляла четыре.

Кроме того, 20% возврат средств, ушедших на оплату отдыха, теперь будет производиться для поездок любой стоимости. Максимально возможная сумма кешбэка по сравнению с прошлым разом выросла на пять тысяч, дойдя до 20 тысяч рублей.

В Ростуризме привали россиян быть осторожнее во время путешествий в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, отметив, что для обеспечения безопасности граждан во время отдыха будет делаться все возможное.