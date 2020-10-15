В Подмосковье ввели запрет на ночные развлекательные мероприятия

В Московской области будут усилены меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

В связи с данным им распоряжением, с 17 октября в Подмосковье будет запрещено посещение развлекательных заведений с 00.00 до 08.00.

«Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия», - указано в документе.

С начала эпидемии в Московской области COVID-19 был зафиксирован у 79 119 жителей региона. 59 510 пациентов выздоровели, 1 443 умерло.