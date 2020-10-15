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Панков осмотрел объекты спортивного центра ЦСКА в Ватутинках

Светлана Головина
21:46 15.10.2020
В ходе визита заместителю министра обороны показали строящиеся конноспортивный комплекс и международную сухопутную полосу препятствий, футбольные поля, бассейн и гимнастический зал.
Панков осмотрел объекты спортивного центра ЦСКА в Ватутинках
© Фото: Минобороны России

Заместитель Министра обороны России, статс-секретарь Николай Панков ознакомился с учебно-материальной базой спортивного центра ЦСКА в поселке Ватутинки Московской области.

Статс-секретарь посетил строящиеся конноспортивный комплекс и международную сухопутную полосу препятствий, которые возводятся по самым современным стандартам.

В ходе строительства конноспортивного комплекса запланировано возведение: главного здания, ветеринарной лечебницы, конюшни, включая гостевую для лошадей, прибывших на соревнования, и вольеров.

Помимо этого, военные строители выполнят благоустройство территории - проложат автомобильные дороги, тротуары. Работы планируется завершить в 2021 году.

Кроме того, замминистра посетил футбольные поля, где осуществляют тренировку спортсмены футбольного клуба ЦСКА.

Ранее специалисты Военно-строительного комплекса возвели в Ватутинках тренировочную базу, которая была признана специалистами FIFA одной из лучших. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на ней размещалась сборная Германии.

По словам начальника Центрального спортивного клуба Армии Артема Громова, строительство и реконструкция спортивных объектов имеют цель функционального использования территорий. Так на месте одного из футбольных полей, которое не было объектом реконструкции, планируется размещение ледового катка.

В ходе осмотра бассейна Панков присутствовал на тренировке военных пятиборцев ЦСКА, отрабатывающих один из видов программы своего вида спорта - плавание с препятствиями.

Также двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, продемонстрировала замминистру обороны старый и новый гимнастический зал.

Военные строители реализовали самые передовые идеи для подготовки спортсменов. Установлены специальные элементы, позволяющие тренеру страховать начинающих гимнастов при выполнении сложных упражнений.

Отмечается, что рядом с кольцами и перекладинами смонтированы подвижные платформы, с которых наставник может поддержать и поправить гимнаста даже в высшей точке взлета. Глубокие ямы, полностью заполненные поролоновыми деталями, обеспечивают защиту от травм при приземлении.

За счет грамотного распределения снарядов по залу есть возможность тренировать одновременно несколько десятков спортсменов.

В завершение осмотра Панков отметил, что важнейшими составляющими развития спорта в России являются люди - тренеры и спортсмены, юные воспитанники и спортивный персонал, а строительство, и развитие материально-технической спортивной базы ЦСКА позволяют раскрыть их талант.

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