В стране и мире Собянин: около миллиона человек в Москве перешли на дистанционную работу Валентина Пескова Столичный градоначальник сообщил, что москвичи подходят к рекомендуемым в связи с коронавирусом ограничительным мерам ответственно. © Фото: pixabay.com Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что москвичи приняли рекомендации столичных властей по соблюдению режима самоограничения в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19 к действию. По данным Департамента транспорта Москвы, пассажиропоток в общественном транспорте столицы за неделю снизился примерно на 39%. «Около одного миллиона человек перешли на дистанционную работу», - заявил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1». Мэр также отметил, то москвичи старше 65 лет ответственно соблюдают самоизоляцию. Дополнительных мер по ограничению и введению электронных пропусков для выхода на улицу, как это было в начале эпидемии коронавируса, власти столицы вводить не планируют. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика