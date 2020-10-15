Собянин: около миллиона человек в Москве перешли на дистанционную работу
Столичный градоначальник сообщил, что москвичи подходят к рекомендуемым в связи с коронавирусом ограничительным мерам ответственно.
© Фото: pixabay.com
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что москвичи приняли рекомендации столичных властей по соблюдению режима самоограничения в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19 к действию.
По данным Департамента транспорта Москвы, пассажиропоток в общественном транспорте столицы за неделю снизился примерно на 39%.
«Около одного миллиона человек перешли на дистанционную работу», - заявил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
Мэр также отметил, то москвичи старше 65 лет ответственно соблюдают самоизоляцию. Дополнительных мер по ограничению и введению электронных пропусков для выхода на улицу, как это было в начале эпидемии коронавируса, власти столицы вводить не планируют.