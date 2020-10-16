Врач назвал болезни, которые повышают риск смерти в 12 раз при COVID-19

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при коронавирусной инфекции повышается риск госпитализации в 6 раз, а риск смерти - в 12. Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

«Что известно о взаимоотношениях, таких принципиальных взаимоотношениях сердечно-сосудистых патологий и коронавирусной инфекции. Достоверно эти заболевания не увеличивают риск заболеть COVID-19, но определяют более тяжелое течение, они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз», - передают РИА Новости слова академика РАН Сергея Бойцова.

Также он отметил, что такие патологии встречаются у каждого третьего пациента, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. На данный момент это является самой частой сопутствующей патологией.

Он также добавил, что среди самых распространенных сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19 – это тромбозы.