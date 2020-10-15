Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Идентификация, штрафы и QR-коды: какие действия принимают в регионах для борьбы с коронавирусом

Светлана Головина
Константин Худолеев
21:14 15.10.2020
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В связи с ростом числа зараженных коронавирусом власти регионов стали ужесточат и вводить новые ограничительные меры. Особый контроль будет осуществляться за соблюдением масочного режима гражданами.

Накануне, в Московском государственном театре драмы и комедии на «Таганке» произошла задержка спектакля на 1,5 часа из-за маски на подбородке у одной зрительницы. Сначала сотрудники учреждения и соседи по партеру просили ее соблюдать правила, но в итоге пришлось вызвать полицию.

«Она попросила у нас приказа/указа/распоряжения как должна быть надета маска. Это все похоже на провокацию, поскольку молодой человек, который сидел рядом - кто он муж или друг, все снимал под столом», - сказала директор театра Ирина Апексимова. 

Сейчас правила ужесточают  не только в театрах, но и в ночных клубах и барах. По распоряжению мэра Москвы с 19 октября посетители обязаны проходить электронную аутентификацию - внутрь пустят только тех, кто подтвердит свой номер при помощи СМС или QR-кода. Сергей Собянин пояснил, что данная мера позволит выявить заболевших, в случае положительного теста у кого-то из посетителей.

В то же время, в Ростовской области ночные клубы просто закрывают, поскольку регион является лидером среди не столичных субъектов федерации, где за сутки был диагностировано 281 новый случай заражения.

На территории Крыма сегодня 163 положительных теста на COVID-19, еще 35 в Севастополе. На полуострове начались серьезные проверки общественного транспорта на использование средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушителей ответственность за пассажиров несет водитель.

Подробнее о том, какие меры принимают регионы для прекращения роста числа зараженных коронавирусом, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Худолеева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:25 В стране и мире
Без перчаток и маски высадят: в транспорте Москвы резко усилят контроль средств личной защиты
18:17 В стране и мире
Видео
«Мне это очень близко»: Гармаш о книге Шойгу «Про вчера»
19:51 В стране и мире
статья
Кошелек и дверные ручки: на каких поверхностях дольше всего живет коронавирус
19:45 В стране и мире
Собянин объяснил новые ограничения из-за коронавируса
19:15 В стране и мире
Видео
Детский омбудсмен Кузнецова призвала бороться с интернет-зависимостью
Популярное
Популярное
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.