Идентификация, штрафы и QR-коды: какие действия принимают в регионах для борьбы с коронавирусом

В связи с ростом числа зараженных коронавирусом власти регионов стали ужесточат и вводить новые ограничительные меры. Особый контроль будет осуществляться за соблюдением масочного режима гражданами.

Накануне, в Московском государственном театре драмы и комедии на «Таганке» произошла задержка спектакля на 1,5 часа из-за маски на подбородке у одной зрительницы. Сначала сотрудники учреждения и соседи по партеру просили ее соблюдать правила, но в итоге пришлось вызвать полицию.

«Она попросила у нас приказа/указа/распоряжения как должна быть надета маска. Это все похоже на провокацию, поскольку молодой человек, который сидел рядом - кто он муж или друг, все снимал под столом», - сказала директор театра Ирина Апексимова.

Сейчас правила ужесточают не только в театрах, но и в ночных клубах и барах. По распоряжению мэра Москвы с 19 октября посетители обязаны проходить электронную аутентификацию - внутрь пустят только тех, кто подтвердит свой номер при помощи СМС или QR-кода. Сергей Собянин пояснил, что данная мера позволит выявить заболевших, в случае положительного теста у кого-то из посетителей.

В то же время, в Ростовской области ночные клубы просто закрывают, поскольку регион является лидером среди не столичных субъектов федерации, где за сутки был диагностировано 281 новый случай заражения.

На территории Крыма сегодня 163 положительных теста на COVID-19, еще 35 в Севастополе. На полуострове начались серьезные проверки общественного транспорта на использование средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушителей ответственность за пассажиров несет водитель.

Подробнее о том, какие меры принимают регионы для прекращения роста числа зараженных коронавирусом, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Худолеева.