Глава Минздрава: до 70% работающих людей в России находятся в стрессе

Согласно последним данным Научно-исследовательского института медицины труда, до 70% работающих россиян находятся в состоянии стресса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», - сказал министр.

По словам Мурашко, около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. В список неблагоприятных недугов входит избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни.

«Влияние алкоголя - нами четко оценено - оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», - сказал он.

Показатели смертности женщин и мужчин в возрасте до 40 лет различаются в несколько раз, такие данные привел министр.