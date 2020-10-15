Без перчаток и маски высадят: в транспорте Москвы резко усилят контроль средств личной защиты

Контроль за масочно-перчаточным режимом в общественном транспорте Москвы будет усилен: проверки станут чаще, при этом в них даже будут участвовать сотрудники правоохранительных органов.

Согласно предписанию главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, водители и кондукторы будут обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Кроме того, также должна быть усилена дезинфекция всех поверхностей в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

Как сообщили в столичном Дептрансе, с самого начала пандемии все водители и машинисты Московского транспорта проходят медосмотр перед каждым рейсом. Тест на коронавирус обязаны сдавать каждые 15 дней не менее чем 10% сотрудников Мостранспорта.

Несмотря на то, что меры строгие, только так можно замедлить распространение инфекции COVID-19, подчеркнули в транспортном ведомстве.