Врач оценил новые правила посещения ночных клубов и баров в Москве

По распоряжению столичных властей, с 19 октября вход для работников и посетителей в развлекательные заведения будет возможен только при условии регистрации номера телефона. Как полагает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, это необходимо для того, чтобы знать о ближайших контактах потенциально «зараженного» коронавирусной инфекцией.

«Чем быстрее мы список контактов выявим в эпидемическом очаге, тем быстрее мы начнем противоэпидемиологические мероприятия по тестированию контактов, по возможной изоляции контактов, и по возможному лечению тех людей, которые в процессе наблюдения будут иметь клиническую картину болезни», - добавил Сергей Вознесенский в комментарии «Звезде»

Напомним, что посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.